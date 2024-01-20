Минобороны отчиталось о ходе спецоперации на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки «Центр» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Украинские войска лишились до 280 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении.

18 января сообщалось, что группировка «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружила и поразила более 40 расчетов артиллерии украинских Вооруженных сил. Потери противника составили до 210 военнослужащих.

Ранее министр обороны Украины рассказал о снарядном голоде ВСУ.