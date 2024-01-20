Западные страны не должны переступать грань в поддержке Киева, в противном случае это обернется для них «непоправимыми последствиями», предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя призыв бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава к Западу помочь Украине с ударами по Крыму. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто принимает решения от имени Запада, должны ощущать грань в поддержке Киева и стараться ее не переступать. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями», — заявил Константинов.

До этого обозреватель Лукас Лейрос заявил, что Вооруженные силы РФ начнут уничтожать объекты военной промышленности на всей территории Украины, если Крым подвергнется новым атакам со стороны Киева.

18 января депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил о необходимости объявить в международный розыск Бридлава после его призыва к Западу помочь Украине ударить по Крыму.

Тогда же помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге выразил уверенность, что у альянса достаточно сил, «защитить себя» от России.

Ранее в Крыму заявили, что Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО.