Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму предупредили Запад о «непоправимых последствиях» из-за поддержки Украины

Крымский депутат Константинов призвал Запад не переступать грань в помощи Киеву

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Западные страны не должны переступать грань в поддержке Киева, в противном случае это обернется для них «непоправимыми последствиями», предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя призыв бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава к Западу помочь Украине с ударами по Крыму. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто принимает решения от имени Запада, должны ощущать грань в поддержке Киева и стараться ее не переступать. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями», — заявил Константинов.

До этого обозреватель Лукас Лейрос заявил, что Вооруженные силы РФ начнут уничтожать объекты военной промышленности на всей территории Украины, если Крым подвергнется новым атакам со стороны Киева.

18 января депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил о необходимости объявить в международный розыск Бридлава после его призыва к Западу помочь Украине ударить по Крыму.

Тогда же помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге выразил уверенность, что у альянса достаточно сил, «защитить себя» от России.

Ранее в Крыму заявили, что Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами