В офисе Зеленского спрогнозировали, как долго продлится конфликт на Украине

Боевые действия на территории Украины будут продолжаться до тех пор, «пока Россия не завоюет всю украинскую территорию», считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова передает немецкое издание Bild.

По мнению Подоляка, Россия якобы будет продолжать боевые действия, пока «не завоюет всю территорию Украины, пока не добьется господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории». Он считает, что государство не вступает в большой конфликт, «разрушая свою репутацию и отношения», если готово «довольствоваться малым».

20 января советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что ситуация на линии соприкосновения с российскими войсками сложная, интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на холодную погоду.

Также Подоляк говорил, что правительство Украины в данный момент не обсуждает с зарубежными партнерами возможность отправки в зону боевых действий военных из других стран.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал причину провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.