Украинская армия больше не может эффективно использовать БПЛА в зоне спецоперации из-за средств РЭБ Вооруженных сил России. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся мощнее», — говорится в статье.

В материале сказано, что ВСУ используют беспилотники и дроны гражданского назначения в зоне СВО, модифицируя их под военные нужды. Отмечается, что такие БПЛА были одним из главных видов вооружения ВСУ.

20 января директор Центра поддержки аэроразведки (ЦПА) Украины Мария Берлинская заявила, что украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов.

В этот же день стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы министерства обороны России перехватили ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Луганской народной республике.

19 января в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее была названа самая сложная для перехвата ракета ВСУ.