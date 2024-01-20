Украину предупредили о последствиях новой атаки на Крым

Вооруженные силы РФ начнут уничтожать объекты военной промышленности на всей территории Украины, если Крым подвергнется новым атакам со стороны Киева. Об этом в колонке для издания InfoBRICS написал обозреватель Лукас Лейрос.

По словам журналиста, ответ Москвы на удары по полуострову не будет выражаться в резком изменении ситуации на поле боя. С большей долей вероятности российские войска постараются увеличить количество воздушных ударов по стратегическим объектам на Украине, подчеркнул он.

«Военная доктрина РФ обозначает артиллерию в качестве основной силы при ведении боевых действий. На каждую попытку Украины обострить боевые действия русские реагируют тяжелой артиллерией, нейтрализуя военные объекты, критическую инфраструктуру и центры принятия решений противника», — отметил автор статьи.

Он добавил, что в реальности Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тупике и с каждым разом несут все большие потери. В данный момент Киев не способен изменить положение дел на поле боя, а единственной альтернативой являются мирные переговоры на условиях Москвы. Однако страны НАТО не позволяют украинскому руководству пойти на такой шаг, резюмировал Лейрос.

18 января бывший верховный главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав заявил о необходимости нанести повторные удары по Крыму. По его мнению, западные государства должны оказать Украине помощь в этом деле и таким образом вынудить российские власти переосмыслить свою позицию в регионе.

Ранее в Государственной думе РФ ответили на заявление Филиппа Бридлава об атаках на Крым.