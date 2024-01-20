Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украину предупредили о последствиях новой атаки на Крым

InfoBRICS: ВС РФ начнут наносить удары по всей Украине при атаке на Крым

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ начнут уничтожать объекты военной промышленности на всей территории Украины, если Крым подвергнется новым атакам со стороны Киева. Об этом в колонке для издания InfoBRICS написал обозреватель Лукас Лейрос.

По словам журналиста, ответ Москвы на удары по полуострову не будет выражаться в резком изменении ситуации на поле боя. С большей долей вероятности российские войска постараются увеличить количество воздушных ударов по стратегическим объектам на Украине, подчеркнул он.

«Военная доктрина РФ обозначает артиллерию в качестве основной силы при ведении боевых действий. На каждую попытку Украины обострить боевые действия русские реагируют тяжелой артиллерией, нейтрализуя военные объекты, критическую инфраструктуру и центры принятия решений противника», — отметил автор статьи.

Он добавил, что в реальности Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тупике и с каждым разом несут все большие потери. В данный момент Киев не способен изменить положение дел на поле боя, а единственной альтернативой являются мирные переговоры на условиях Москвы. Однако страны НАТО не позволяют украинскому руководству пойти на такой шаг, резюмировал Лейрос.

18 января бывший верховный главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав заявил о необходимости нанести повторные удары по Крыму. По его мнению, западные государства должны оказать Украине помощь в этом деле и таким образом вынудить российские власти переосмыслить свою позицию в регионе.

Ранее в Государственной думе РФ ответили на заявление Филиппа Бридлава об атаках на Крым.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами