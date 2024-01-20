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На Украине заявили, что интенсивность боев остается высокой, несмотря на зиму

Подоляк: интенсивность боев ВСУ против сил РФ остается высокой, несмотря на зиму

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ситуация на линии соприкосновения с российскими войсками сложная, интенсивность боевых действий не снижается, несмотря на холодную погоду. Его слова приводит немецкая газета Bild.

Подоляк выразил надежду на то, что Берлин поставит Киеву оружие в максимальном объеме, включая крылатые ракеты Taurus.

По словам советника, Германия выбрала в качестве приоритета важное для Украины направление — противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем. При этом Подоляк отметил, что было бы лучше, если бы не было никаких ограничений в поставках и Киев получил все необходимые средства в максимальном объеме. В частности, украинские войска нуждаются в ракетах дальнего действия в 250 км, которые «могут значительно изменить ситуацию на фронте», отметил Подоляк.

Накануне в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что после начала российской военной операции на Украине Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву.

Ранее в Германии объяснили, почему не передают ракеты Taurus Киеву.

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