Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Брянскую область

Силы Противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) пресекли атаку украинских террористов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор написал, что над Клинцовским районом был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

19 января сообщалось, что ВСУ обстреляли Брянскую область в районе села Курковичи.

В этот же день Богомаз заявил, что четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах.

До этого губернатор рассказал, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожены средствами противовоздушной обороны в Брянской области над Погарским и Унечским районами.

Ранее последствия попытки атаки ВСУ в Брянской области попали на видео.