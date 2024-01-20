Вертолет Ка-52 уничтожил технику противника под Кременной

Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил подразделение ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на Сватовско-Кременском направлении в зоне специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.

Летчик смог воспользоваться рельефом местности для того, чтобы на предельно малой высоте подойти на максимально близкое расстояние и нанести удар по живой силе противника.

До этого ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском.

Опорный пункт был обнаружен благодаря беспилотникам, после чего он был предварительно обработан артиллерийским огнем и ударами FPV-дронов. Десантники смогли подойти к опорному пункту с разных сторон незаметно и подавить сопротивление противника ручными гранатами и стрелковым огнем.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.