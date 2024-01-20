Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вертолет Ка-52 уничтожил технику противника под Кременной

Минобороны: Ка-52 уничтожил подразделение ВСУ на Сватовско-Кременском направлении

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 уничтожил подразделение ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на Сватовско-Кременском направлении в зоне специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.

Летчик смог воспользоваться рельефом местности для того, чтобы на предельно малой высоте подойти на максимально близкое расстояние и нанести удар по живой силе противника.

До этого ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском.

Опорный пункт был обнаружен благодаря беспилотникам, после чего он был предварительно обработан артиллерийским огнем и ударами FPV-дронов. Десантники смогли подойти к опорному пункту с разных сторон незаметно и подавить сопротивление противника ручными гранатами и стрелковым огнем.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами