Группировка ВС РФ «Запад» отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении (город Купянск расположен в Харьковской области Украины). Об этом заявил спикер группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Сообщается, что атаки были предприняты штурмовыми группами 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки. Потери украинской стороны, по словам Зыбинского, составили до 30 человек — как возвратные, так и безвозвратные. Также были поражены три пикапа, два танка Т-64 и пункт временной дислокации 41-й механизированной бригады ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ за неделю отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении.

«Отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, а также 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны [вооруженных сил Украины]», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что атаки украинских военнослужащих проводились в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка на территории Харьковской области.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.