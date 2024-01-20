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Два британских военных корабля случайно столкнулись на базе в Бахрейне

Mirror: на базе в Бахрейне столкнулись два британских минных тральщика

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Gero Breloer/AP

На морской базе в Бахрейне в результате аварии столкнулись два минных тральщика ВМФ Великобритании. Об этом сообщило издание Mirror.

«Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне», — говорится в публикации.

Корабли получили повреждения обшивки, никто из экипажей не пострадал. Оба тральщика в рамках операции Kipion входят в британскую флотскую группу в Персидском заливе и Индийском океане.

Специалисты приступили к расследованию причин случившегося. Отмечается, что ремонт может потребовать значительных сумм.

18 января ВМС Британии сообщили об атаке беспилотника на свой корабль неподалеку от йеменского порта Аден.

В тот же день в Великобритании рассказали, как можно было избежать обострения ситуации в Красном море.

Ранее в Британии сообщили о безальтернативности ударов по Йемену.

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