Два британских военных корабля случайно столкнулись на базе в Бахрейне

На морской базе в Бахрейне в результате аварии столкнулись два минных тральщика ВМФ Великобритании. Об этом сообщило издание Mirror.

«Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне», — говорится в публикации.

Корабли получили повреждения обшивки, никто из экипажей не пострадал. Оба тральщика в рамках операции Kipion входят в британскую флотскую группу в Персидском заливе и Индийском океане.

Специалисты приступили к расследованию причин случившегося. Отмечается, что ремонт может потребовать значительных сумм.

18 января ВМС Британии сообщили об атаке беспилотника на свой корабль неподалеку от йеменского порта Аден.

В тот же день в Великобритании рассказали, как можно было избежать обострения ситуации в Красном море.

Ранее в Британии сообщили о безальтернативности ударов по Йемену.