Аналитик Олаф Сволкень заявил, что продвигаемые руководством Польши идеи о необходимости одержать победу над Россией любой ценой чреваты «ядерным армаггедоном». Его слова приводит Myśl Polska.

По словам Сволкеня, руководство Польши игнорирует тот факт, что причиной спецоперации России на Украине стало нарушение НАТО принципа неделимости безопасности, предполагающего, что страны не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Данный принцип был провозглашен в Хельсинки в 1975 году в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты, продвигая абсурдные тезисы, грозящие ядерным армагеддоном, о необходимости «войны до победного конца» и «победы над Россией», основанные на абсурдных «пророчествах» Леха Качиньского, в которых политический абсурд и ложные оценки смешиваются с истеричной, но при этом коварной игрой на национальных фобиях», — заявил он.

До этого в Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны.

Ранее российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши.