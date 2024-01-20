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На Украине признали, что российские войска прорвались в Авдеевку

Украинский паблик DeepState: российские штурмовые группы пробились в Авдеевку

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РИА Новости

Российские войска успешно атакуют Авдеевку и уже пробились в сам город. Об этом сообщил украинский военный паблик DeepState.

В публикации утверждается, что «российские штурмовые группы пробились через [укрепрайон] «Царская охота» по улице Соборной в сам город». Передовые части стремятся закрепиться на местности и «ждут, когда подтянут логистику».

19 января сообщалось, что ВС РФ прорвались в жилую застройку Авдеевки и взяли под свой контроль один из важнейших укрепленных районов вблизи промышленной зоны. В операции приняли участие штурмовые отряды бригады «Ветераны», которые заняли четыре улицы в частном секторе.

Штурм Авдеевки по всем направлениям начался 6 января. Операция сопровождалась массированными ударами артиллерии.

Незадолго до того главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что ВС РФ возьмут под контроль Авдеевку через несколько месяцев.

Ранее военный эксперт рассказал, чем важна Авдеевка.

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Операция на Украине
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