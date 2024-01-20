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Во Франции предупредили о возможном нападении НАТО на Россию

Политик Филиппо заявил, что НАТО скоро может напасть на Россию под чужим флагом

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что НАТО скоро может напасть на Россию под чужим флагом, подобно тому, что произошло с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом Филиппо пишет в социальной сети X.

Таким образом Филиппо прокомментировал заявления главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке войны против России в ближайшие 20 лет.

«И он повторяет это так часто, что становится подозрительно... «Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!» Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на все!» — пишет Филиппо.

До этого председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов назвал безумством слова представителя НАТО о войне против России.

Ранее адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО готовятся к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

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