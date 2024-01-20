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Министр обороны Франции прокомментировал участие французов в конфликте на Украине

Глава МО Франции заявил, что не может запретить французам воевать на Украине

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Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что не может запретить французам воевать на Украине. Об этом сообщает телеканал LCI.

Таким образом он прокомментировал статус французских граждан, которые принимают участие в конфликте на фоне сообщений об уничтожении нескольких десятков французов в Харькове ударом ВС России.

«Есть французы гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — заявил Лекорню.

До этого в министерстве иностранных дел России заявили, что послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в пятницу, 19 января, в МИД были предъявлены факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек.

Ранее в Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове.

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Операция на Украине
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