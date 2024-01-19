Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Иран не может позволить себе «полноценную эскалацию» на Ближнем Востоке

Bloomberg: Иран не может позволить себе полноценную эскалацию на Ближнем Востоке

close
100%
saeediex/Shutterstock

Иран не может позволить себе решительных шагов на пути к полноценной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Один из источников заявил, что иранские «прокси» ожидают от него действий, но Тегеран не может позволить себе «полноценной эскалации». Он сказал, что Иран не является инициатором атак йеменских хуситов, но снабжает их оружием и информацией.

В Соединенных Штатах считают, что Иран рискует спровоцировать недовольство на Ближнем Востоке.

19 января сообщалось, что комитет национальной безопасности Пакистана решил полностью реабилитировать дипломатические отношений с Ираном.

В этот же день стало известно, что Военное руководство и члены правительства Пакистана проведут заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном.

До этого в Иране испытали систему ПВО малой дальности.

Ранее в США заявили, что ракетный потенциал Ирана заставил Запад задуматься об обороне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами