В США заявили, что Иран не может позволить себе «полноценную эскалацию» на Ближнем Востоке

Иран не может позволить себе решительных шагов на пути к полноценной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Один из источников заявил, что иранские «прокси» ожидают от него действий, но Тегеран не может позволить себе «полноценной эскалации». Он сказал, что Иран не является инициатором атак йеменских хуситов, но снабжает их оружием и информацией.

В Соединенных Штатах считают, что Иран рискует спровоцировать недовольство на Ближнем Востоке.

19 января сообщалось, что комитет национальной безопасности Пакистана решил полностью реабилитировать дипломатические отношений с Ираном.

В этот же день стало известно, что Военное руководство и члены правительства Пакистана проведут заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном.

До этого в Иране испытали систему ПВО малой дальности.

Ранее в США заявили, что ракетный потенциал Ирана заставил Запад задуматься об обороне.