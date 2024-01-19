Использование современных инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в зоне специальной военной операции (СВО) позволило сдержать наступление армии Украины. О высокой продуктивности систем рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в беседе с газетой «Красная звезда».

«В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность», — заявил он.

В качестве первого примера Ставицкий привел ИСДМ «Земледелие».

«С ее помощью подразделения инженерных войск успешно <...> останавливали наступающего противника», — подчеркнул генерал-лейтенант.

В июне обозреватель американского издания 19Fortyfive Себастьян Роблин сообщил, что ИСДМ «Земледелие» вносит хаос в ряды наступающих бригад Вооруженных сил Украины и представляет угрозу для украинского контрнаступления.

Ранее военный эксперт Леонков объяснил, как система «Земледелие» будет минировать поля.