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Минобороны сообщило об успехах инженерной системы «Земледелие» в сдерживании ВСУ

Начальник инженерных войск сообщил о высокой результативности ИСДМ «Земледелие»

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Mil.ru

Использование современных инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» в зоне специальной военной операции (СВО) позволило сдержать наступление армии Украины. О высокой продуктивности систем рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в беседе с газетой «Красная звезда».

«В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность», — заявил он.

В качестве первого примера Ставицкий привел ИСДМ «Земледелие».

«С ее помощью подразделения инженерных войск успешно <...> останавливали наступающего противника», — подчеркнул генерал-лейтенант.

В июне обозреватель американского издания 19Fortyfive Себастьян Роблин сообщил, что ИСДМ «Земледелие» вносит хаос в ряды наступающих бригад Вооруженных сил Украины и представляет угрозу для украинского контрнаступления.

Ранее военный эксперт Леонков объяснил, как система «Земледелие» будет минировать поля.

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