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В США заявили, что Украина может лишиться возможности наносить удары по России

CNN: без помощи США Украина лишится возможности наносить удары по России

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Defense Ministry/Global Look Press

Украинские войска лишатся возможности наносить удары по российской территории без помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

По информации источника, в администрации президента США Джо Байдена считают, что прекращение помощи Киеву лишат его возможности удар на большие расстояния. Отмечается, что украинцы не смогут наносить удары ракетами ATACMS по Черноморскому побережью России.

19 января CNN писал, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине как можно больше помощи до января 2025 года в связи с опасениями о возможном переизбрании бывшего президента США Дональда Трампа.

В этот же день стало известно, что после начала российской военной операции на Украине Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что финансовую помощь Киеву могут утвердить на саммите Евросоюза в феврале.

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Операция на Украине
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