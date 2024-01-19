В Минобороны Украины прокомментировали введение электронных повесток

Заместитель руководителя Министерства обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что вопрос о введении электронных повесток еще не снят с рассмотрения. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Черногоренко, данное нововведение планируется рассмотреть в рамках нового закона о мобилизации

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что парламент одобрил создание единого реестра военнообязанных, в который внесут данные граждан от 17 до 60 лет. «За» высказались 249 депутатов. Она отметила, что реестр будет привязан к единому реестру избирателей, закон предусматривает обработку собранных персональных данных украинцев.

До этого сообщалось, что новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель.

В декабре 2023 года генеральный штаб ВСУ просил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, но он вызвал негодование и был отправлен на доработку.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.