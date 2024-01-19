Политолог: французские наемники могли состоять в «Иностранном легионе»

Французские наемники, по позициям которых Вооруженные силы России нанесли удар, могли состоять в «Иностранном легионе». Такое предположение в интервью RT сделал политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.

По его информации, в подразделении служат около 145 французов. Помимо них, в рядах украинской армии присутствуют французские инструкторы, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, рассказал политолог.

При этом он отметил, что французов среди наемников немного. Их основу составляют поляки, грузины, англичане, американцы и канадцы.

До этого Моро выразил мнение, что Париж не будет делать заявлений по поводу своих наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность.

17 января стало известно, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

Ранее Москве и Парижу предсказали конфликт из-за французских наемников.