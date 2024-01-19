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Бойца, выманившего на себя украинский БПЛА, могут представить к госнаграде

Российский боец Бабай рассказал, как увернулся от дрона-камикадзе ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойца ВС РФ с позывным «Бабай», выманившего на себя украинский дрон-камикадзе, могут представить к государственной награде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Челябинской области.

По информации агентства, мобилизованному из Кунашакского района Челябинской области 46 лет. Он выстрелил в дрон-камикадзе, летевший в сторону его боевых товарищей, а затем уклонился от БПЛА. В ходе боя он также сбил из автомата два других украинских беспилотника.

«Он (солдат с позывным «Бабай». — «Газета.Ru») благодарит обучившего его командира и передает послание любимой жене и привет родной Челябинской области. Командир предложил представить Бабая к государственной награде», — говорится в сообщении.

Бойцу также позвонил глава Челябинской области Алексей Текслер. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале. Текслер выразил военнослужащему благодарность, а тот, в свою очередь, попросил позаботиться о его матери.

До этого в Донецкой народной республике сотрудники Росгвардии впервые применили комплекс «Выжигатель», который предназначен для обнаружения и подавления беспилотников.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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