Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о применении ВС РФ ракеты П-35 весом четыре тонны

Defence Express: ВС РФ ударили по Украине ракетой П-35 весом четыре тонны

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по территории Украины при помощи противокорабельной советской ракеты П-35, вес которой составляет четыре тонны. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания Defence Express.

На опубликованных в сети снимках видны обломки снаряда, которые, как утверждают журналисты, остались от П-35, однако точное место их обнаружения не раскрывается. Авторы публикации не исключили, что Вооруженные силы РФ применили устаревшую ракету в качестве отвлекающей цели для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

П-35 была разработана еще в 1960-е годы, а ее создателем стал конструктор Владимир Челомеев. Эта ракета предназначалась для нанесения ударов по кораблям за радиолокационным горизонтом. При этом она до сих пор остается на вооружении российских войск.

Снаряд имеет фугасную боевую часть весом 560 кг. Однако при необходимости он может быть оснащен ядерной боеголовкой, а также способен развивать скорость 1,8 Маха.

Более того, ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 км и умеет изменять траекторию полета. П-35 запускают с мобильных комплексов «Редут» или стационарных установок «Утес». Кроме того, они подходят для установки на кораблях и подводных лодках.

Ранее сотрудники Росгвардии впервые применили в ДНР комплекс «Выжигатель».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами