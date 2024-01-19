В Госдуме отреагировали на масштабные учения НАТО

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает предстоящие масштабные учения Североатлантического альянса проявлением агрессивной сущности стран НАТО и демонстрацией подготовки к войне с Россией. Об этом он заявил РИА Новости.

Он отметил, что страны НАТО таким образом хотят запугать российских избирателей, «исказить их волеизъявление при голосовании».

«Это уже прямое вмешательство во внутренние дела России. Нам надо не только держать порох сухим, но проявить патриотизм и политическую зрелость на предстоящих выборах», — заключил Ивлев.

Накануне главнокомандующий объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи заявил что на следующей неделе Североатлантический альянс проведет особо масштабные учения. Учения Steadfast Defender-2024 будут длиться несколько месяцев и должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Предполагается, что в них примут участие 90 тыс. военных НАТО.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.