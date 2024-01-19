Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на масштабные учения НАТО

Депутат Ивлев назвал предстоящие учения НАТО проявлением агрессивной сущности

close
100%
Global Look Press

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает предстоящие масштабные учения Североатлантического альянса проявлением агрессивной сущности стран НАТО и демонстрацией подготовки к войне с Россией. Об этом он заявил РИА Новости.

Он отметил, что страны НАТО таким образом хотят запугать российских избирателей, «исказить их волеизъявление при голосовании».

«Это уже прямое вмешательство во внутренние дела России. Нам надо не только держать порох сухим, но проявить патриотизм и политическую зрелость на предстоящих выборах», — заключил Ивлев.

Накануне главнокомандующий объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи заявил что на следующей неделе Североатлантический альянс проведет особо масштабные учения. Учения Steadfast Defender-2024 будут длиться несколько месяцев и должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Предполагается, что в них примут участие 90 тыс. военных НАТО.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами