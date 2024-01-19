В Киеве избрали меру пресечения еще трем поставщикам некачественной одежды для ВСУ

Суд в Киеве арестовал трех фигурантов, которых обвиняют в поставках некачественной одежды для ВСУ, с правом внесения залога в 1,5 млрд гривен (около $40 млн по текущему курсу). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

По данным агентства, мужчины проходят подозреваемыми по делам о создании преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах. Пока фигурантов арестовали до 16 марта.

Помимо троих фигурантов еще один участник преступной схемы — один из крупнейших поставщиков Минобороны Украины Игорь Гринкевич — уже находится под стражей с 29 декабря 2023 года. Сына Гринвича Романа объявили в розыск.

Советник по коммуникациям государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян напомнила, что Гринкевич-старший с его подельниками подозреваются в проведении сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 млрд гривен. Оказалось, что продукция, которую «производили» предприятия Гринкевича в 2023 году, не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Позже стало известно, что предприятия Гринкевича занимаются строительством, а одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 млрд гривен ($26,3 млн).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что на Украине воинская часть продавала в магазины продукты для военных.