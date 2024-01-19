Посол РФ сообщил, что вопрос о выводе российской военной базы из Армении не стоит

В Армении не стоит на повестке дня вопрос о закрытии российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью РИА Новости.

«Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит», — сказал Копыркин, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от властей Армении о закрытии базы РФ и выводе российских пограничников.

По словам посла, ему о таких сигналах неизвестно.

Он также подчеркнул, что стороны Москвы такого рода сигналов тоже не поступало.

10 января ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Германия предлагает Армении финансовую помощь за вывод пограничников РФ с территории страны и другие шаги против России.

В декабре в МИД РФ назвали неуместными любые дискуссии о военной базе РФ в Армении.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.