Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ сообщил, что вопрос о выводе российской военной базы из Армении не стоит

Посол в Ереване Копыркин: вопрос о выводе базы РФ в Гюмри из Армении не стоит

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Армении не стоит на повестке дня вопрос о закрытии российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью РИА Новости.

«Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит», — сказал Копыркин, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от властей Армении о закрытии базы РФ и выводе российских пограничников.

По словам посла, ему о таких сигналах неизвестно.

Он также подчеркнул, что стороны Москвы такого рода сигналов тоже не поступало.

10 января ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Германия предлагает Армении финансовую помощь за вывод пограничников РФ с территории страны и другие шаги против России.

В декабре в МИД РФ назвали неуместными любые дискуссии о военной базе РФ в Армении.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами