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В Минобороны сообщили об ударе по опорному пункту ВСУ в районе Артемовска

МО: расчет РСЗО «Град» уничтожил солдат ВСУ в опорных пунктах под Артемовском

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Министерство обороны РФ

Российские войска ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины на позициях в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что расчет РСЗО «Град» костромских десантников из состава Южной группировки войск получил задачу на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, после чего выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и «нанес удар по заданным квадратам».

По данным Минобороны, в результате удара было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие — оставили свои позиции. После этого туда выдвинулись штурмовые группы десантников, чтобы занять опорный пункт и провести его зачистку «с последующей передачей подразделениям закрепления», отметили в ведомстве.

18 января в министерстве сообщали, что группировка «Восток» ВС РФ отразила атаку ВСУ в районе Новомихайловки.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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