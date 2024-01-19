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Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию украинского подразделения на Купянском направлении

МО: ВС РФ сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении

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Министерство обороны России

Военные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

С помощью беспилотника была обнаружена цель, после чего артиллеристы нанесли удар из самоходных артиллерийских установок «Акация». Результатом атаки стали уничтожение нескольких единиц колесной техники и более десятка украинских военных.

Командир САУ «Акация» с позывным «Муха» отметил, что основная задача их расчета — своевременно выполнить поставленную задачу, на что у них уходит до двух минут.

В четверг Минобороны сообщило о потерях Украины на Купянском направлении за сутки: более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая БМП «Bradley», четыре автомобиля, артиллерийская система М777, САУ «Гвоздика», гаубица М119 и станция РЭБ.

До этого сообщалось, что больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными бойцами Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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