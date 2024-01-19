Глава МИД Украины назвал еще одну причину провала контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что использование разведывательных беспилотников послужило еще одной причиной провала контрнаступления ВСУ. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое ВСУ проводили летом 2023 года, является то, что российские и украинские военные использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты, подключенные к ударным дронам. Обе стороны использовали БПЛА «в таких масштабах», что бойцы «физически не могли двигаться, потому что как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение» на ударный беспилотник, и ты ликвидирован.

Ранее газета The Washington Post писала, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины связан с отсутствием поддержки с воздуха и большим числом засад. По информации издания, об этом шефу Пентагона Ллойду Остину прошлым летом сообщил возглавлявший в то время министерство обороны Украины Алексей Резников.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.