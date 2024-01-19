Хуситы заявили о новой атаке на корабль США в Аравийском море

Вооруженные силы правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали судно США недалеко от йеменского портового города Эль-Мукаллы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на военный источник хуситов.

По информации телеканала, это стало третьим нападением хуситов на американские корабли после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

В ночь на 18 января по заявлению представителя военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

Вечером 17 января Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщил, что корабль под флагом Соединенного Королевства подвергся атаке в 85 морских милях (157 км) от йеменского города Эш-Шихра.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.