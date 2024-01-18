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ВМС Британии сообщили о новой атаке на судно у берегов Йемена

Беспилотник атаковал британский корабль неподалеку от йеменского порта Аден

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Корабль под флагом Великобритании атакован в 85 морских милях (157 км) от йеменского города Эш-Шихра. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях от Эш-Шихра в Йемене», — сказано в заявлении.

Отмечается, что речь идет об атаке на судно. Других деталей и комментариев не приводится.

Власти проводят расследование. Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности.

В ночь на 18 января по заявлению представителя военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Информации о пострадавших или повреждениях корабля пока не сообщается.

Ранее Британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Йемена.

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