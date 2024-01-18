В Белом доме опасаются радикального усиления угрозы со стороны КНДР

Специальный помощник президента США Пранай Вадди заявил, что РФ может «радикально» усилить угрозу со стороны КНДР в предстоящее десятилетие. Его слова приводит ТАСС.

Вадди также занимает пост старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома.

«То, что мы видим между Россией и Северной Кореей, является беспрецедентным уровнем сотрудничества в военной сфере. <..> Мы этого никогда прежде не видели», — подчеркнул он.

До этого МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в военном сотрудничестве с КНДР.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.