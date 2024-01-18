База США в Ираке атакована

Дрон атаковал базу США в Иракском Курдистане. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным канала, сигнал тревоги прозвучал в консульстве США в регионе.

Отмечается, что удар был нанесен в районе расположения аэропорта в столице Иракского Курдистана — Эрбиле.

По данным телеканала CNN-Arabic, с 20 декабря шиитские боевики совершили шесть атак на американские военные объекты в Сирии и Ираке. С начала октября было зафиксировано более 90 нападений на базы США.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии. В КСИР добавили, что четыре ракеты Kheibar Shekan были выпущены по позициям ИГ (организация запрещена в России) в районе Идлиб, девять снарядов по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии, еще 11 ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане.

Ранее шиитские группировки объявили о нападении на три военные базы США в Ираке и Сирии.