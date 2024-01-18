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В НАТО рассказали, что не ждут чудес на Украине в новом году

Глава комитета НАТО Бауэр: альянс не ждет больших изменений по Украине в 2024 году

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NTB/Lise Aserud/Reuters

НАТО не ожидает значимых прорывов в российско-украинском конфликте в 2024 году. Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РИА Новости.

По словам адмирала, «чудес не стоит ждать ни от одной из сторон». При этом, несмотря на трудности, альянс не должен отказываться от военной помощи Украине.

«Это будет трудно, но мы должны продолжать поддерживать Украину, это самое важное, что мы должны понимать», — сказал Бауэр.

17 января сообщалось, что глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал увеличить боеспособность военного блока на фоне роста мировой напряженности. На двухдневном совещании НАТО в Брюсселе он заявил, что военному блоку следует готовиться к эпохе, «когда может произойти все что угодно» и «когда следует ждать неожиданностей».

В тот же день Бауэр сообщил, что курс на поддержку Украины подтвердят на заседании Совета Украина — НАТО.

Ранее в НАТО скептически отнеслись к приглашению Украины в альянс на саммите в Вашингтоне.

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