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НАТО проведет крупнейшие учения за десятилетия

Главком сил НАТО в Европе Каволи анонсировал крупные учения альянса в январе

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Global Look Press

Главнокомандующий объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Кристофер Каволи заявил что на будущей неделе Альянс проведет особо масштабные учения. Его слова приводит ТАСС.

Заявление было сделано по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов в Брюсселе. Учения Steadfast Defender-2024 будут длиться несколько месяцев и должны стать «крупнейшими за последние десятилетия».

«Реализация наших оборонных планов предполагает постоянные учения», — подчеркнул Каволи.

Предполагается, что в учениях примут участие 90 тыс. военных НАТО.

До этого в НАТО назвали материал Bild о плане нападения России сценарием учений.

По его словам, в распоряжении издания оказался сценарий учений, который моделирует вымышленную ситуацию. Он необходим, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, отметил представитель НАТО.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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