Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки

МО РФ: группировка «Восток» ВС РФ отразила атаку ВСУ в районе Новомихайловки

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы российской армии отразили за сутки атаку ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что группировка войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также в ведомстве сообщили, что военные ВС РФ нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Водяное.

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли более 130 военных, два автомобиля, две гаубицы FH-70 британского производства, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

18 января сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

В этот же день британский историк Нил Фергюсон заявил, что российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине.

До этого стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружили и поразили более 40 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Ранее министр обороны Украины рассказал о снарядном голоде ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами