Бойцы российской армии отразили за сутки атаку ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что группировка войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также в ведомстве сообщили, что военные ВС РФ нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Водяное.

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли более 130 военных, два автомобиля, две гаубицы FH-70 британского производства, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

18 января сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

В этот же день британский историк Нил Фергюсон заявил, что российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине.

До этого стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружили и поразили более 40 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Ранее министр обороны Украины рассказал о снарядном голоде ВСУ.