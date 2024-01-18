Шойгу поручил увеличить производство ракет дальностью свыше 300 км

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности (до 310 км). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

О разработке таких ракет доложил министру генеральный директор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, боевая мощь была увеличена с текущих 450 до 800 кг при удешевлении производства. При этом находящиеся на вооружении ракеты обладают дальностью 250 км.

«У нас каждый день идет расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве», — подчеркнул Шойгу, требуя нарастить производство новых ракет.

До этого Шойгу рассказал об оснащении армии России оружием на новых физических принципах.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.