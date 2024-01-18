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Шойгу потребовал увеличить дальность ракет «Радуги» до 300 км

Шойгу потребовал увеличить дальность ракет ГосМКБ «Радуга» до 300 км

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить максимальную дальность ракет Государственного машиностроительного конструкторского бюро имени А. Я. Березняка» «Радуга» до 300 км. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В ходе посещения ГосМКБ его генеральный директор Сергей Богатиков сообщил об увеличении в соответствии с госзаказом производства одной из ракет, дальностью стрельбы 250 км. В ответ Шойгу потребовал увеличить этот показатель до 300 километров и более.

До этого Шойгу проинспектировал работу корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Как сообщает Минобороны, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» полностью выполнила гособоронзаказ за 2023 год. При этом с начала специальной военной операции объемы выпуска ряда высокоточных средств поражения увеличены в пять раз. Такие достижения стали возможны благодаря расширению и модернизации производства, увеличению численности сотрудников и переходу на рабочий график в режиме 24/7.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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