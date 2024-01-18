Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии определились с количеством закупаемых в США ракет

США поставят в Японию 400 ракет Tomahawk двух модификаций

close
100%
Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

В период с 2025 по 2027 годы США экспортируют в Японию 400 ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на данные японского оборонного ведомства сообщает ТАСС.

В публикации уточняется, что поставки будут разделены на две части. Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и 200 более старой Block IV.

Стоимость контракта оценивается в 254 млрд иен ($1,7 млрд), в него войдут затраты на сами ракеты и необходимое дополнительное оборудование.

16 декабря стало известно, что в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Из документа следует, что Япония продолжит придерживаться направленной на обеспечение самообороны политики и не намерена становиться «военной сверхдержавой».

28 декабря укрепление оборонного потенциала Японии приветствовали в Тайване.

Ранее в МИД России назвали серьезной угрозой размещение ракет США в Японии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами