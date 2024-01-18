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Иордания нанесла авиаудар по провинции на юге Сирии

Не менее 10 человек погибли в провинции Эс-Сувейда в Сирии из-за удара Иордании

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Shutterstock

Иордания в ночь на 18 января нанесла авиаудар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По данным журналистов, по меньшей мере десять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое граждан получили ранения. Среди жертв оказались женщины и дети, отметили на радиостанции.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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