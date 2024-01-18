Франция нашла выгоду от конфликта на Украине

Франция после начала конфликта на Украине смогла в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов и военной техники, промышленность получила возможности для развития. Об этом изданию Le Parisien заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Глава ведомства отметил, что после начала военной операции России французские оборонные заводы нарастили производство в несколько раз, хотя сроки выпуска уменьшились.

«Например, раньше нам нужно было потратить около 30 месяцев на строительство САУ Caesar, а теперь — 15. Компании нарастили запасы и мобилизовали сотрудников», — сказал он.

Лекорню добавил, что подобные изменения выгодны стране и с точки зрения рабочих мест для граждан.

Тем временем во Франции рассуждают о том, что Украина, вероятно, проиграет в военном конфликте.

Например, французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд дал интервью, в котором выразил уверенность в победе России, несмотря на помощь Киеву со стороны Европы и США.

При этом военные специалисты опасаются, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками вооружения для Киева.

Бывший генерал Военно-воздушных сил Франции Патрик Дютартр заявил, что Европа не имеет достаточного количества зенитных ракет для отправки Украине.

Ранее политолог назвал фикцией гарантии безопасности Франции для Украины.