Эксперт рассказал о превосходстве российских беспилотников над западными

Если сравнить западные и российские беспилотные летательные аппараты, то можно заметить, что они во многом похожи, однако России удалось обогнать конкурентов по некоторым направлениям. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что, например, ударные беспилотники, такие как «Ланцет», очень сложно перехватить. По словам эксперта, и у России, и у Запада существуют свои базы и свои системы управления.

«Есть разные типы БПЛА по задачам: разведывательные, ударные. Есть камикадзе. У нас появляются беспилотные летательные аппараты тяжелого и среднего класса, скоро будет ударный беспилотник «Охотник», который способен работать и самостоятельно, и в паре с истребителями», — указал военный.

По его мнению, за два года Россия смогла не просто догнать своих соперников в разработке и создании дронов, но и превзойти их в ряде направлений.

«Мы постоянно изучаем аппараты противников, постоянно совершенствуем свои. Уже обогнали всех в части ударных дронов типа «Ланцета». Они наносят большой урон противнику», — пояснил Дандыкин.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан опроверг информацию о поставке беспилотных летательных аппаратов и ракет России для использования их на Украине.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.