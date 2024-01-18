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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу второй раз за день

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Shutterstock/lunopark

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщили в официальном ресурсе по оповещению населения.

Сначала предупреждение об угрозе с воздуха появилось в 12:43 мск в Киеве. Уже через две минуты сирены прозвучали во всех регионах страны.

18 января на всей территории Украины уже объявляли воздушную тревогу, но спустя 25 минут ее отменили.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко заявлял, что утром в подконтрольных Украине районах Запорожской области повредили несколько объектов инфраструктуры. Уточняющую информацию он приводить не стал.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ заявили, что в двух областях Украины повредили предприятия.

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