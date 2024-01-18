Названы сроки решающего прорыва ВС России на Украине

Российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв на Украине. Об этом британский историк Нил Фергюсон заявил в интервью изданию Die Welt.

«Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — сказал он.

Специалист добавил, что у США есть привычная схема — сначала обещать государствам помощь до тех пор, пока потребуется, но через пару лет поддержка прекращаются. Именно так было в Ираке и Афганистане. Подобный сценарий может повториться и с Украиной.

Мнение о возможных прорывах фронта российскими войсками недавно высказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВС России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Эксперты газеты The Guardian также сообщали, что прорыв фронта армией РФ под Харьковом в прошлом году стал неожиданностью для ВСУ.

Ранее в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении.