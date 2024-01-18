Запад собирается помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. Об этом заявило издание The Hill.

В материале утверждается, что так Запад и ВСУ хотят перерезать России путь к войскам, которые действуют на юге Украины.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам и попросил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus. Авторы статьи отметили, что это единственное оружие, способное помочь Украине в достижении своей цели – разрушении Крымского моста.

До этого российские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском и зачистили его. По данным Минобороны, десантники из Южной группировки войск взяли опорник противника с помощью артиллерии. Они вскрыли огневые точки и укрытия украинских военных со скоплением пехоты с помощью воздушной разведки их позиций.

До этого военные группировки войск «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружили и поразили более 40 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Ранее в Белом доме заявили об истощении запасов ряда вооружений у ВСУ.