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Минобороны сообщило об атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

МО: ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской

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Shutterstock

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Московской области, еще один беспилотник был перехвачен под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что приблизительно в 1:30 мск была пресечена попытка украинской стороны совершить атаку с применением БПЛА по объектам на территории России.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью силы ПВО в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, который летел в направлении Москвы.

22 декабря украинские военные попытались атаковать сразу несколько регионов Российской Федерации при помощи дронов. В Министерстве обороны заявляли, что два беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

16 января в нескольких микрорайонах Воронежа были слышны взрывы. Дроны ВСУ атаковали областной центр России. Почему украинские налеты на российские города участились, продолжатся ли такие удары и как ответит РФ, разъясняется в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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