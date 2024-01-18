Губернатор Брянской области сообщил подробности об атаке ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Суражского района была попытка атаки со стороны ВСУ с помощью тактического ракетного комплекса «Точка-У». Но благодаря дежурным силам ПВО министерства обороны РФ, воздушная цель была перехвачена и уничтожена.

В результате инцидента пострадавших нет.

Один жилой дом был частично поврежден, а также частично повреждено остекление в здании промышленного предприятия, добавил глава региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что две тактические ракеты «Точка-У» были уничтожены, а также перехвачено три украинских беспилотника над территорией Брянской области.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городах Белгород и Валуйки объявили ракетную тревогу.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.