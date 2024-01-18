В Белом доме заявили об истощении запасов ряда вооружений у ВСУ

Из-за прекращения американской помощи Украина все ближе к истощению запасов некоторых видов вооружений. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что наибольшую нужду ВСУ испытывает в средствах ПВО. Других видов вооружений Украине хватит на два-три месяца, добавил чиновник.

Отмечается, что Кирби сделал свое заявление на фоне попыток президента США Джо Байдена убедить лидеров конгресса выделить новый пакет помощи Киеву.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит», — подчеркнул Кирби, отметив, что многое зависит от действий России и от чего Украине приходится защищаться.

До этого Джон Кирби предположил, что страны Запада могут последовать примеру Соединенных Штатов и отказаться от финансовой поддержки Украины.

На днях госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддержку Киева, несмотря на проблемы с финансированием.

Ранее Киев обвинил западные страны в поставках России военных комплектующих.