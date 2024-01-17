В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о снятии режима воздушной тревоги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

Подробности и причины объявления воздушной тревоги не уточняются. Известно, что тревога была объявлена в 16.43 мск. Также Развожаев сообщал о том, что в Севастопольской бухте обнаружены дымы — градоначальник отметил, что это военные используют табельные средства маскировки кораблей.

О взрывах, разрушениях или пострадавших во время воздушной тревоги не сообщалось.

До этого в Одессе утром 17 января произошли очередные взрывы.

В Одесской и Николаевской областях местные администрации объявили воздушную тревогу. При этом других подробностей не сообщили.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.