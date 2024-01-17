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Донецкий актер рассказал, как помогает заговорить контуженным бойцам

Донецкий актер Юсупов: контуженным бойцам можно вернуть полноценную речь

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Алексей Майшев/РИА Новости

Донецкий психолог и драматический актер Виталий Юсупов в интервью kp.ru рассказал об авторском способе вернуть речь контуженным бойцам. По его словам, чтобы избавить человека от заикания, необходимо ввести его в состояние повторного стресса. Разумеется, с его согласия.

«Можно сказать и так. Использую ведро, воду. Дальше раскрывать не буду — это уже профессиональные секреты. Честно скажу, процедура не самая приятная», — отметил Юсупов.

По его словам, с первого раза заикание получается вылечить редко. Однако со второго-третьего раза прогресс ощутим.

Как рассказал Виталий, с началом специальной военной операции (СВО) на Украине он устроился волонтером в психиатрический центр, куда попадают военнослужащие с контузиями и психическими травмами. Все свое свободное время актер отдает бойцам, нуждающимся в помощи. Основной же работой для него по-прежнему остается театр, с которым он нередко выезжает на гастроли.

В начале декабря президент России Владимир Путин выступил на церемонии награждения победителей в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе», где поблагодарил добровольцев за помощь участникам СВО и их семьям.

Ранее группа российских волонтеров попала под обстрел в зоне СВО.

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