Подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики.

Кроме того, российские силы нанесли поражение военнослужащим и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.

Украинские войска лишились до 290 военнослужащих, одного танка, двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух гаубиц Д-30, а также самоходной пушки «Пион».

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов и другой техники ВСУ.

В этот же день военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне специальной военной операции, а инициатива полностью принадлежит российским войскам.

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