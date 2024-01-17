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Российские военные поразили пункт размещения иностранных наемников в зоне СВО

МО РФ: военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы России за сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, которые воевали за Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные действовали с помощью ракетных войск и артиллерии, а также использовали беспилотники.

Помимо пункта с наемниками, российские солдаты поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах.

До этого «кочующие» минометы российских военных уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Минобороны объяснили, что огонь минометных расчетов по выявленным целям противника корректируется в режиме реального времени при помощи беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ не уточнило, сколько опорных пунктов ВСУ было уничтожено в результате этой операции.

Также по сообщению главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях специальной военной операции успешно применяются роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

Ранее полковник в отставке ВС РФ Анатолий Матвийчук оценил запасы вооружения ВСУ.

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Операция на Украине
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